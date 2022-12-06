شؤون فلسطينية

أول تعليق من لبيد وغانتس على قرار (الجزيرة) رفع قضية أبو عاقلة للجنائية

أول تعليق من لبيد وغانتس على قرار (الجزيرة) رفع قضية أبو عاقلة للجنائية
شيرين أبو عاقلة
رام الله - دنيا الوطن
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، على قرار شبكة (الجزيرة) الإعلامية، رفع قضية مراسلتها في الضفة الغربية، شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية.

ووفق مكتب لبيد فقد قال رئيس حكومة الاحتلال: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة"، وفق تعبيره.

بدوره، قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إنه "يقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالذهاب للتحقق مما يحدث للصحفيين في إيران".

وزعم بأنه: "لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، مؤكداً دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود".

وقالت (الجزيرة) إنها "تعلن رفع قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقًا في القضية".

وأكدت (الجزيرة) وفق بيان صادر عنها، أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

وتابعت: "ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، ادعاء لا أساس له".

وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة المقدمة تؤكد إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. 

وكان الصحفيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.

أخبار ذات صلة

سنبقى أوفياء لأهلنا بالقطاع.. كشف تفاصيل البيان الختامي لاجتماع &#34;ثوري فتح&#34;

سنبقى أوفياء لأهلنا بالقطاع.. كشف تفاصيل البيان الختامي لاجتماع "ثوري فتح"

&#34;الميزان&#34; يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

"الميزان" يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

غانتس يُصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد بالضفة قد يطال غزة

غانتس يُصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد بالضفة قد يطال غزة

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الميزان&#34; يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

"الميزان" يرحب بالقرارات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين ويدعو الدول إلى ترجمتها

المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

المعاهد الأزهرية تعلن عن موعد امتحانات نهاية الفصل الأول للعام الدراسي الحالي

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

&#34;الداخلية&#34; تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

"الداخلية" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

منوعات

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

عربي

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

&#34;بن زايد&#34; يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار &#34;فوائد التطبيع&#34; بالمنطقة

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار "فوائد التطبيع" بالمنطقة