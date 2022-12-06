أول تعليق من لبيد وغانتس على قرار (الجزيرة) رفع قضية أبو عاقلة للجنائية
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الثلاثاء، على قرار شبكة (الجزيرة) الإعلامية، رفع قضية مراسلتها في الضفة الغربية، شيرين أبو عاقلة للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفق مكتب لبيد فقد قال رئيس حكومة الاحتلال: "لن يستجوب أحد جنود الجيش الإسرائيلي، ولن نقبل مواعظ من أحد عن أخلاقيات القتال، وبالطبع ليس من قناة الجزيرة"، وفق تعبيره.
بدوره، قال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، إنه "يقترح أن تقوم الأطراف المختلفة وكذلك شبكة الجزيرة بالذهاب للتحقق مما يحدث للصحفيين في إيران".
وزعم بأنه: "لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، مؤكداً دعمه الكامل ودعم النظام بأكمله للقادة والجنود".
وقالت (الجزيرة) إنها "تعلن رفع قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقًا في القضية".
وأكدت (الجزيرة) وفق بيان صادر عنها، أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتابعت: "ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، ادعاء لا أساس له".
وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة المقدمة تؤكد إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال.
وكان الصحفيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.
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