شؤون فلسطينية

غانتس يُصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد بالضفة قد يطال غزة

غانتس يُصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد بالضفة قد يطال غزة
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، تعليماته للجنود بالاستعداد لاحتمالية وقوع تصعيد بالضفة الغربية قد يطال قطاع غزة.

وقال خلال مقابلة مع صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية: "لقد أصدرت تعليماتي للجيش بالاستعداد لاحتمال وقوع حدث يؤدي إلى تصعيد في الضفة".

وأضاف غانتس، أن "هذه الاستعدادات ستشمل حدوث تصعيد مرتبط بغزة، وهو شيء يمكن أن يحدث وربما يحدث".

وشهدت مدن الضفة الغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية،، تصعيداً كبيراً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث استشهد عدد من الشبان، خلال اقتحامات تخللها إعدامات بدم بارد، لعدد منهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدواناً على القطاع في آب/أغسطس الماضي، استمر لمدة ثلاثة أيام، استشهد من خلاله عدد من قيادات حركة الجهاد الإسلامي. 

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