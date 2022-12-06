كوريا الشمالية: أطلقنا قذائف مدفعية تجاه البحر ردًا على تدريبات سول وواشنطن

رام الله - دنيا الوطنأمرت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي وحدات المدفعية في الخطوط الأمامية بإطلاق قذائف مدفعية تجاه البحر، ردًا على التدريبات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في الذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، وداعيةً الجنوب إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية الاستفزازية.وأشارت هيئة الأركان العامة للجيش الكوري الشمالي، في بيان لها، إلى أنها "رصدت إطلاق الجيش الكوري الجنوبي قذائف مدفعية من قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر في مناطق الخطوط الأمامية في حوالي الساعة 9:15 صباحا في أعقاب أعمال عسكرية مماثلة يوم أمس".وكان الجيش الكوري الجنوبي، قد أعلن، أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت 130 قذيفة مدفعية بالقرب من الحدود المشتركة بين البلدين، مطالبًا في بيان له نظيره في الجارة الشمالية "بوقف إطلاق النار على الفور نحو المنطقة العازلة في الحدود"، مشيرًا إلى إطلاق 100 قذيفة مدفعية في المنطقة العازلة البحرية في البحر الشرقي"، حسب وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية.ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان الكورية الجنوبية، قولها إن كوريا الشمالية "أطلقت 17 صاروخا باليستيا و100 قذيفة مدفعية باتجاه بحر اليابان والبحر الأصفر يوم الأربعاء الماضي"، وفق ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أنه "للمرة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية".