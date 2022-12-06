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شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا
الشيخ محمد حسين
أدان الشيخ محمد حسين - المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية/ خطيب المسجد الأقصى المبارك – جريمة سلطات الاحتلال المتمثلة بهدم مسجد "رسول الله" في دورا.

وقال: إن سلطات الاحتلال تصر على المضي في غيها وعدوانها ضد المساجد بحجج واهية، وتحرم المواطنين الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية فيها، مؤكداً على أنها بهذه الممارسات تعتدي على الحق بحرية العبادة التي دعت إليها الشرائع السماوية وكفلتها القوانين والأعراف الدولية، مبيناً أن هذه الاعتداءات ليست الأولى من نوعها، بل سبقها الكثير، وهي في تزايد مستمر وصلت إلى مراحل خطيرة جدّاً لا يمكن السكوت عنها، وهي تزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة برمتها.

من جانب آخر استنكر الشيخ حسين أعمال التخريب والتدمير التي تقوم بها سلطات الاحتلال في المسجد الإبراهيمي بالخليل ومحاولات تهويده، وأضاف أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضمن سياسة ممنهجة وخطيرة في الاعتداء على المقدسات وأماكن العبادة.

 وناشد المنظمات والهيئات التي تعنى بحقوق الإنسان التدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه، داعياً الدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى بذل الجهود الفاعلة تجاه إنقاذ بيوت الله في فلسطين وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وبين أن لغة الإدانة والاستنكار لم تعد مقبولة بل يجب التحرك الفعلي لفضح جرائم الاحتلال في مختلف الأصعدة.

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