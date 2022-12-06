وزير إسرائيلي سابق يحذر من تلقي "بطاقات حمراء" من الإدارة الأميركية

رام الله - دنيا الوطنحذر وزير إسرائيلي سابق، اليوم الثلاثاء، من تلقي ما وصفها "بطاقات حمراء" من قبل الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن.ونقلت (إذاعة 103fm) الإسرائيلية، عن وزير جيش الاحتلال الأسبق، موشيه يعلون، قوله، إنه إذا تم تنفيذ بعض قرارات بن غفير وسموتريتش "فسوف نتلقى بطاقات حمراء من الإدارة الأمريكية وعلى سبيل المثال عدم تزويدنا بالسلاح، وهذا يضر بالأمن"، وفق تعبيره.وهاجم يعلون، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، متهماً إياه بما وصفه "بيع البلاد من أجل مصلحته بهدف الهروب من قفص الاتهام".