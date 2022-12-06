هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

رام الله - دنيا الوطنأكد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أن الوضع الصحي للمعتقل المصاب محمد منصور من قرية بدو شمال غرب مدينة القدس، يستقر بشكل تدريجي.وبين عجوة أن المصاب منصور كان قد اعتقل قبل عدة أيام، بعد أن أُصيب برصاص جيش الاحتلال في رجليه، وجرى نقله إلى مستشفى "هداسا عين كارم" حيث يقبع الآن.وأضاف أن المعتقل خضع لعملية جراحية وتم وضع أسياخ من الحديد في رجليه، ومن المتوقع أن تُجرى له عملية أخرى لوضع بلاتين مكان الإصابة.وأشار عجوة أن محكمة (عوفر) العسكرية، كانت قد عقدت جلسة تمديد توقيف للمصاب منصور، وقد عُقدت دون حضوره نظراً لسوء حالته، وتم تمديد توقيفة سبعة أيام.