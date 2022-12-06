"الداخلية" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

رام الله - دنيا الوطنأغلقت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، "قسم المحروقات" في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع هيئة البترول، والدفاع المدني، نقطة بيع غاز عشوائية، داخل محل تجاري، يعود لأحد المواطنين، وسط حي التفاح بمدينة غزة.وأفادت مباحث التموين أن المواطن قام بتخزين 24 أسطوانة غاز سعة 48 كغم، في مخبأ سري خلف المحل التجاري، ويقوم بالتعبئة للمواطنين بشكل خفي.وقالت مباحث التموين إنها تحرزت على اسطوانات الغاز المضبوطة، وأحالت ملف القضية للدفاع المدني لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.