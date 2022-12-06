غزة: "المباحث العامة" توقف تاجر مخدرات هارب من العدالة



وأوضحت المباحث، أنها تمكنت من إلقاء القبض على المتهم الهارب منذ عدة شهور (م، ش) 34 عاماً، بعد جهود حثيثة في البحث والتحري، وذلك خلال مهمة في أرض زراعية بالمحافظة.



وأشارت المباحث العامة إلى أن المذكور مطلوب على عدة قضايا إتجار بالمخدرات، مضيفة أنه تمت إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات ومفتش عام الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

رام الله - دنيا الوطنألقت المباحث العامة في شرطة المحافظة الوسطى- قسم مباحث دير البلح، القبض على تاجر مخدرات مطلوب للعدالة في عدد من القضايا.