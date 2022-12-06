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شؤون فلسطينية

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية
وزير الخارجية رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع نظيرته وزيرة خارجية ليختنشتاين دومنيك هاسلر، آخر التطورات السياسية.

 وأطلع المالكي وزيرة خارجية ليختنشتاين على هامش الدورة 21 لمؤتمر الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقد حاليا في مدينة لاهاي، على جرائم وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة والمتصاعدة في حكومة مشكلة من الارهابيين، والمستعمرين. 

وأشار إلى أهمية التقارير الأممية وتقارير المنظمات الدولية في فضح جرائم الاحتلال، وتوصيفه "الأبارتهايد"، وجرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، مشددا على ضرورة التعاون الثنائي بين الدولتين، وخاصة على صعيد الأمم المتحدة، وتعزيز القانون الدولي، ومؤسساته.

ووجه المالكي دعوة لنظيرته لزيارة فلسطين لاستكمال النقاش الحيوي بين الوزيرين والبلدين.

من جانبها، عبرت وزيرة خارجية ليختنشتاين عن استعدادها لاستمرار العمل مع فلسطين والدول المتفقة بالرأي على اهمية دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية وتوفير الدعم والموارد لها لتنفيذ ولايتها وتحقيق العدالة والانصاف للضحايا.

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