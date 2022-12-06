مباشر | (الجزيرة) ترفع قضية مقتل الصحفية أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية


شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي فرضت قيودا على دخول المصلين الوافدين، ودققت في هويات بعضهم، واحتجزتها عند أبوابه الخارجية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقته الشرقية، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" الزعوم.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى خلال الفترة المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين بإحياء الأعياد اليهودية داخل باحاته.

وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد "الأنوار/الحانوكاة" اليهودي، الذي يبدأ في 18 كانون الأول الجاري.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، فيما تتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية.

أخبار ذات صلة

غانتس: يصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد بالضفة قد يطال القطاع

غانتس: يصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لتصعيد بالضفة قد يطال القطاع

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

&#34;الداخلية&#34; تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

"الداخلية" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

غزة: &#34;المباحث العامة&#34; توقف تاجر مخدرات هارب من العدالة

غزة: "المباحث العامة" توقف تاجر مخدرات هارب من العدالة

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

المفتي العام يدين هدم مسجد رسول الله في دورا

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

&#34;الداخلية&#34; تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

"الداخلية" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضٍ شمال القطاع

آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضٍ شمال القطاع

منوعات

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

عربي

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

&#34;بن زايد&#34; يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار &#34;فوائد التطبيع&#34; بالمنطقة

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار "فوائد التطبيع" بالمنطقة