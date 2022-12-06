بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

رام الله - دنيا الوطنرفض وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى إقامة ندوة في هولندا بسبب مشاركة مديرة متحف إسرائيلي، لافتًا إلى أنه بصدد توجيه رسالة احتجاج "شديدة اللهجة" إلى السلطات الهولندية والمعنيين بعد أخذ توجيهات وزارة الخارجية اللبنانية بهذا الخصوص.وأوضح الوزير المرتضى في بيان له أن "لبنان كان قد وقع اتفاقًا مع المتحف الهولندي للآثار RMO في هولندا - لايدن، وبموجبه يقدم الجانب الهولندي هبة بقيمة 200 ألف يورو إلى الجانب اللبناني الذي يقوم مقابل هذه الهبة بإرسال حوالي 400 قطعة أثرية على سبيل الإعارة إلى المتحف المذكور".وأشار الوزير إلى أن هدف الاتفاق مع هولندا "إقامة معرض مؤقت في الفترة الممتدة من تشرين الأول / أكتوبر2022 لغاية آذار / مارس 2023 تحت عنوان Byblos The World's Ancient Port"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وقال الوزير في البيان الذي نشرته صفحة الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "إعارة القطع الاثرية إلى المتحف المذكور حصلت على موافقة مجلس الوزراء الاستثنائية في ضوء أن المتحف الهولندي نفّذ معظم تعهداته ما استدعى في المقابل إيفاء الجانب اللبناني بتعهداته أيضًا".وأضاف أن "التعاون أدى إلى افتتاح المعرض وفقًا للاتفاق بين الجانبين بعد أن تأكدت الوزارة من عدم مشاركة أحد موظفي المتحف ممن زاروا كيان العدو ولا يحملون جنسيته في الأعمال التحضيرية للمعرض".وبحسب البيان، فقد تبين للوزارة "رغبة جامعة لايدن الهولندية بتنظيم ورشة عمل حول علاقة بيبلوس بمصر بتاريخ 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وتبين أن المدعوة، دافني بن طور، وهي إحدى المشاركات بالورشة المذكورة تعمل مديرة لمتحف إسرائيلي"ومن جهتها وزارة الثقافة اللبنانية "بادرت فورًا إلى إجراء الاتصالات اللازمة بمدير متحف RMO اعتراضًا على هذه المشاركة، فأكد أنه والمتحف غير معنيين بورشة العمل هذه وغير مشاركين فيها وأن المتحف والجامعة كيانان إداريان منفصلان"، وفق البيان.ولم تكتفِ الوزارة بموقف إدارة المتحف فقط، وقامت بالتواصل مع السفير اللبناني في هولندا عبد الستار عيسى، و"أطلعته على موقف وزير الثقافة الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع الذي بات يعتمد تقنيات التسلل عبر المعارض وورش العمل".ووفق البيان الذي تم نشره أنه "تم الطلب منه إجراء كل ما يلزم في سبيل تظهير هذا الأمر ورفض إقامة الندوة بحضور مديرة المتحف الإسرائيلي المشار إليها، على أن يتم توجيه رسالة احتجاج شديدة اللهجة إلى السلطات الهولندية والمعنيين بعد أخذ توجيهات وزارة الخارجية اللبنانية بهذا الخصوص".