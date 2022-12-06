شرطة الخليل تقبض على المطلوب "الأخطر" بجرائم السرقة

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على أخطر المطلوبين بجرائم السرقة في مدينة يطا جنوب الخليل.وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن قوة من المباحث العامة بشرطة المحافظة تساندها قوة من مركز شرطة يطا تمكنوا فجر اليوم من القبض على المطلوب الأخطر بجرائم السرقة والملقب بـ"المظبلح"، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة استمرت لعدة أيام.وأشار ارزيقات إلى أن هذا المطلوب كان هاربا من وجه العدالة منذ سنوات، ومسجل بحقه أكثر من 30 جريمة سرقة لدى الشرطة، بالإضافة لكونه مطلوب صادر بحقه ثماني مذكرات قضائية، من ضمنها حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة السرقة.وأكد التحفظ على المقبوض عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.