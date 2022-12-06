آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضٍ شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنتوغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الزراعية شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة وسط أعمال تجريف.ووفق مصادر محلية، فإن ثماني آليات عسكرية إسرائيلية تضم جرافات ودبابات "ميركافا" توغلت في الأراضي الزراعية شمال بيت لاهيا انطلاقاً من مواقع الاحتلال الجاثمة على الشريط الحدودي شمال القطاع، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية تزامناً مع تحليق طائرات في أجواء القطاع وتنفيذ غارات وهمية.يشار إلى أن آليات الاحتلال تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.وفي السياق ذاته، أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في الدبابات وأبراج المراقبة خلف الشريط الحدودي شرق مدينة غزة، الرصاص صوب أراضي المزارعين شرق المدينة، إضافة إلى قنابل غاز مسيل للدموع.