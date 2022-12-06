(الجزيرة) ترفع قضية مقتل الصحفية أبو عاقلة إلى الجناية الدولية

أكدت الجزيرة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية أنها سترفع قضية لمحكمة الجنايات الدولية، لفتح تحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.وقالت (الجزيرة) إنها "تعلن رفع قضية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إجراء فريقنا القانوني تحقيقًا في القضية".وفق بيان صادر عنها، أنها تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، ادعاء لا أساس له.وأشارت الشبكة إلى أن الأدلة المقدمة تؤكد إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وكان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون.وتقوض هذه الأدلة التي تقدم اليوم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النتائج التي خلص إليها تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها، وفق البيان.وعبرت الشبكة عن ترحيبها باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام بالقضية، ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة.ولفتت الجزيرة إلى أنها تنظم بعد تقديم الملف، مؤتمراً صحافياً بلاهاي، يحضره ممثلون من الفريق القانوني للشبكة، وأفراد من عائلة الراحلة، وصحافيون، ومسؤولون من منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن حرية الإعلام.وجددت شبكة الجزيرة الإعلامية، التزامها بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل الإجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة قتلتها.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت في صباح الحادي عشر من أيار/مايو 2022، الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحامه مخيم جنين، حيث أُصيبت برصاصة مباشِرة في رأسها، نُقِلَت على إثرها إلى مستشفى ابن سينا التخصّصي وأُعلن عن وفاتها هناك.ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس رفضه التعاون مع ملف التحقيق في قضية مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة اذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية إجراؤه.وكان أقارب الشهيدة الصحفية الفلسطينية الأميركية، شيرين أبو عاقلة، أكدوا لمحققي الأمم المتحدة، أنها قُتلت عمدا في أيار/ مايو الماضي في إطار "حرب واسعة" تشنها إسرائيل ضد ممثلي وسائل الإعلام الفلسطينيين.وكانت الأمم المتحدة جددت المطالبة بتحقيق شامل بمقتل أبو عاقلة، مؤكدة على لسان الأمين العام أنطونيو غوتيريش "ما زلنا نريد أن يجري تحقيق شامل، ونريد محاسبة المتورطين في عملية القتل تلك".وحول ما إذا كان غوتيريش يدعم قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جريمة قتل أبو عاقلة، قال حق "ندعم التحقيقات التي يتم قبولها من قبل كل الأطراف المعنية".واتهمت إسرائيل المحققين بالدفاع عن "أجندة معادية لإسرائيل" ووصفت الجلسات العلنية التي بدأت، الإثنين، بأنها "محاكمة صورية".