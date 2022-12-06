مصرع 34 شخصًا جراء انهيار أرضي طمر حافلتهم في كولومبيا



وضرب الانهيار الأرضي المنطقة بين قريتي بويبلو ريكو وسانتا سيسيليا في إقليم ريسارالدا على بعد نحو 230 كيلومترا من العاصمة بوجوتا، الناجم عن الأمطار الغزيرة المركبة.



وقال وزير الداخلية الكولومبي ألفونسو برادا، الاثنين، إننا "انتشلنا بالفعل 34 جثة، من بينهم ثلاثة قُصر، وأنقذنا تسعة، أربعة منهم في حالة حرجة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وبدوره، وصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الحادث بـ"المأساة"، كما وجه رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حثّ فيها على التضامن مع أسر الضحايا، وتعهد بتقديم دعم من الحكومة.



ومن جهته، صرح ليوناردو فابيو سياجاما، رئيس بلدية بويبلو ريكو، للصحفيين إنه "يتم نقل الجثث إلى ملعب مغطى في القرية يستخدم في ممارسة الرياضات".



وكانت الحافلة في طريقها من كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، إلى كوندوتو في إقليم تشوكو، وتشهد البلاد موسم أمطار غزيرة غير معتاد.



ووفقًا لاحصاءات حكومية كولومبية، فإن الحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 216 شخصًا وتشريد 538 ألفًا حتى الآن في عام 2022، وتظهر الأرقام أن 48 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين على مستوى البلاد.







رام الله - دنيا الوطنلقي 34 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما تم إنقاذ تسعة آخرين، مساء الأحد، جراء انهيار أرضي، أدى إلى طمر حافلتهم في شمال غرب كولومبيا.