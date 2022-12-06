دولي

مصرع 34 شخصًا جراء انهيار أرضي طمر حافلتهم في كولومبيا

مصرع 34 شخصًا جراء انهيار أرضي طمر حافلتهم في كولومبيا
مكان الانهيار
رام الله - دنيا الوطن
لقي 34 شخصًا على الأقل مصرعهم، فيما تم إنقاذ تسعة آخرين، مساء الأحد، جراء انهيار أرضي، أدى إلى طمر حافلتهم في شمال غرب كولومبيا.

وضرب الانهيار الأرضي المنطقة بين قريتي بويبلو ريكو وسانتا سيسيليا في إقليم ريسارالدا على بعد نحو 230 كيلومترا من العاصمة بوجوتا، الناجم عن الأمطار الغزيرة المركبة.

وقال وزير الداخلية الكولومبي ألفونسو برادا، الاثنين، إننا "انتشلنا بالفعل 34 جثة، من بينهم ثلاثة قُصر، وأنقذنا تسعة، أربعة منهم في حالة حرجة"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وبدوره، وصف الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو الحادث بـ"المأساة"، كما وجه رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حثّ فيها على التضامن مع أسر الضحايا، وتعهد بتقديم دعم من الحكومة.

ومن جهته، صرح ليوناردو فابيو سياجاما، رئيس بلدية بويبلو ريكو، للصحفيين إنه "يتم نقل الجثث إلى ملعب مغطى في القرية يستخدم في ممارسة الرياضات".

وكانت الحافلة في طريقها من كالي، ثالث أكبر مدينة في كولومبيا، إلى كوندوتو في إقليم تشوكو، وتشهد البلاد موسم أمطار غزيرة غير معتاد.

ووفقًا لاحصاءات حكومية كولومبية،  فإن الحوادث المرتبطة بالأمطار الغزيرة أسفرت عن مقتل أكثر من 216 شخصًا وتشريد 538 ألفًا حتى الآن في عام 2022، وتظهر الأرقام أن 48 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين على مستوى البلاد.

أخبار ذات صلة

وزير إسرائيلي سابق يحذر من تلقي &#34;بطاقات حمراء&#34; من الإدارة الأميركية

وزير إسرائيلي سابق يحذر من تلقي "بطاقات حمراء" من الإدارة الأميركية

&#34;الأورومتوسطي&#34;: عرض جماجم بشرية بمزاد علني ببلجيكا يبرهن أنّ سياسات الاستعمار ما تزال حاضرة

"الأورومتوسطي": عرض جماجم بشرية بمزاد علني ببلجيكا يبرهن أنّ سياسات الاستعمار ما تزال حاضرة

الصين: التقديرات الأميركية لقدراتنا النووية &#34;تخمين عبثي غير عادل&#34;

الصين: التقديرات الأميركية لقدراتنا النووية "تخمين عبثي غير عادل"

(كنيست) ينتخب الاثنين المقبل رئيساً جديداً له

(كنيست) ينتخب الاثنين المقبل رئيساً جديداً له

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ

مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حافلة بأفغانستان

مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حافلة بأفغانستان

إضراب وانتشار أمني في إيران.. وإسرائيل ترجح عدم نجاة النظام &#34;على المدى البعيد&#34;

إضراب وانتشار أمني في إيران.. وإسرائيل ترجح عدم نجاة النظام "على المدى البعيد"

(الليكود) يكشف مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

(الليكود) يكشف مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

خريشة: تغول الاحتلال يهدف لمنع تصاعد الحالة الثورية بالضفة

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

الاحتلال يسلّم إخطارات وقف عمل وبناء في قراوة بني حسان

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

هيئة الأسرى: استقرار تدريجي للوضع الصحي للمعتقل المصاب منصور

&#34;الداخلية&#34; تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

"الداخلية" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

المالكي يبحث مع وزيرة خارجية ليختنشتاين التطورات السياسية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضٍ شمال القطاع

آليات الاحتلال تتوغل وتجرف أراضٍ شمال القطاع

هيئة سوق رأس المال تُعِدّ نظاماً للتعامل في البورصات الأجنبية

هيئة سوق رأس المال تُعِدّ نظاماً للتعامل في البورصات الأجنبية

منوعات

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد التعليق الأول للمغنّي الكوري سيهون بعد زيارته لمصر

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

عربي

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

بسبب مسؤولة إسرائيلية.. وزارة الثقافة اللبنانية تُلغي إقامة ندوة في هولندا

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

&#34;بن زايد&#34; يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار &#34;فوائد التطبيع&#34; بالمنطقة

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار "فوائد التطبيع" بالمنطقة