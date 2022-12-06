الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية





وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد نقلت شبكة CNN عن مصدر مطلع على الرحلة ومصدر دبلوماسي عربي ومسؤول عربي رفيع قولهم: إن "الرئيس الصيني شي يعتزم إجراء زيارة للسعودية".



وذكرت المصادر الثلاثة أنه سيتم عقد مؤتمرين خلال رحلة شي إلى الرياض، ومؤتمر صيني عربي ومؤتمر صيني خليجي.



ومن المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 14 رئيس دولة عربية المؤتمر الصيني العربي، حسب المصدر الدبلوماسي العربي الذي وصف الرحلة بأنها "علامة فارقة" للعلاقات العربية الصينية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مصادر دبلوماسية عربية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيسافر إلى السعودية في الثامن من الشهر الجاري، في زيارة تستغرق يومين.