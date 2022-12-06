دولي

الصين: التقديرات الأميركية لقدراتنا النووية "تخمين عبثي غير عادل"

الصين: التقديرات الأميركية لقدراتنا النووية "تخمين عبثي غير عادل"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء، رفضها  تقرير وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون" بشأن وتيرة برنامج الأسلحة النووية الصينية، واصفة إياه بأنه "تخمين عبثي غير عادل".

واتهمت الدفاع الصينية، الولايات المتحدة بأنها "أكبر صانع للمشكلات" فيما يتعلق بالأمن العالمي، معتبرة أنها "تجلب الاضطرابات والكوارث أينما حلت".

وبحسب موقع (الشرق)، فقد قدر "البنتاجون" الشهر الماضي، أن الصين ستزيد مخزوها من الرؤوس النووية إلى 1500 رأس حربي نووي بحلول 2035 إذا ما واصلت وتيرتها الحالية في بناء القدرات النووية.

ويشير الرقم إلى مخاوف الولايات المتحدة المتنامية بشأن نوايا الصين من توسيع ترسانتها النووية، رغم أن التوقعات الأميركية لا تشير إلى أن الصين تسرع من الوتيرة الحالية لتطوير الرؤوس الحربية المنتعشة بالفعل.

ورداً على تلك التقارير، قالت وزارة الدفاع الصينية إن الولايات المتحدة "تُلمح وتخمن بشكل عبثي بشأن تحديث القوات النووية الصينية".

وأضافت أن الولايات المتحدة يجب أن "تنظر إلى سياستها النووية، خاصة وأنها تملك أكبر ترسانة نووية في العالم".

وتابعت أن واشنطن "تطور وتسعى إلى نشر أسلحة نووية تكتيكة تستخدم على الخطوط الأمامية، وخفضت من عتبة نشر الأسلحة النووية، وتقوم بعمليات نشر الأسلحة النووية، عبر شراكاتها مع بريطانيا وأستراليا".

وتابعت: "يجب التأكيد على أن الصين تسعى بحزم إلى استراتيجية نووية للدفاع عن النفس، وأنها تمتثل دوماً إلى سياسة عدم استخدم السلاح النووي أولاً في أي وقت، وتحت أي ظرف، والحفاظ على قواتها النووية في مستوياتها الأدنى الضرورية واللازمة للأمن القومي".

وتملك الولايات المتحدة مخزوناً من الرؤوس النووية يبلغ 3700 رأس، بينها 1740 منشورة بالفعل، طبقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

واتهمت وزارة الدفاع الصينية الولايات المتحدة بأنها "أكبر صانع للمشكلات" حينما يتعلق الأمر بالأمن العالمي.

وأضافت: "لقد غذت الصراعات لأجل مصالها الخاصة، وخلقت الانقسامات والمواجهات في العالم، جالبة الاضطرابات والكوارث أينما حلت".

أخبار ذات صلة

(كنيست) ينتخب الاثنين المقبل رئيساً جديداً له

(كنيست) ينتخب الاثنين المقبل رئيساً جديداً له

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ

جيش الاحتلال يعلن بدء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ

مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حافلة بأفغانستان

مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حافلة بأفغانستان

إضراب وانتشار أمني في إيران.. وإسرائيل ترجح عدم نجاة النظام &#34;على المدى البعيد&#34;

إضراب وانتشار أمني في إيران.. وإسرائيل ترجح عدم نجاة النظام "على المدى البعيد"

(الليكود) يكشف مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

(الليكود) يكشف مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

قناة إسرائيلية: انهيار في مفاوضات تشكيل الحكومة

قناة إسرائيلية: انهيار في مفاوضات تشكيل الحكومة

الرئيس الإيطالي: لا سلام بالمنطقة دون حل للقضية الفلسطينية

الرئيس الإيطالي: لا سلام بالمنطقة دون حل للقضية الفلسطينية

غانتس في رسالة ليوآف غالانت: &#34;ستكون وزير جيش درجة ثانية&#34;

غانتس في رسالة ليوآف غالانت: "ستكون وزير جيش درجة ثانية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: &#34;المالية&#34; تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

غزة: "المالية" تعلن موعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نوفمبر

وفد فلسطين لدى (يونسكو) يحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

وفد فلسطين لدى (يونسكو) يحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل

الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويفتش منازل

الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في عرابة

الاحتلال يداهم منازل أسرى محررين في عرابة

أسير من برقين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

أسير من برقين يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

وجهت التحية لغزة.. (عرين الأسود) تصدر بيانًا حول عملياتها الأخيرة ضد الاحتلال

وجهت التحية لغزة.. (عرين الأسود) تصدر بيانًا حول عملياتها الأخيرة ضد الاحتلال

إعلام الاحتلال: إطلاق نار على مستوطنة (عوفرا) والجيش يغلق المنطقة

إعلام الاحتلال: إطلاق نار على مستوطنة (عوفرا) والجيش يغلق المنطقة

الاحتلال ينقل الأسير &#34;أبو عميرة&#34; إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية

الاحتلال ينقل الأسير "أبو عميرة" إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية

منوعات

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

شاهد: حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والدته بطريقة مؤثرة

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

نادين نسيب نجيم تضع حداً لجمهورها.. لهذا السبب

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

الأمير هاري يكشف عن معاناة النساء في العائلة المالكة

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

طوني قطان يخضع لعملية جراحية حرجة في القلب.. بالتفاصيل

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

شاهد: الظهور العائلي الأول يلفت الأنظار لعائلة إيلي صعب

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

فنانة شهيرة تحدث صدمة لجمهورها بسبب حالتها الصحية

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: نادين الراسي تلفت الأنظار بآخر إطلالة لها

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: وفاء سالم تكشف حقيقة محاولتها الانتحار بعد فشل عمليات التجميل

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

شاهد: حسن الرداد يكشف عن تفاصيل غريبة في يوم وفاة سمير غانم

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

عربي

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

الرئيس الصيني يزور السعودية الخميس لحضور قمتين عربية وخليجية

&#34;بن زايد&#34; يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار &#34;فوائد التطبيع&#34; بالمنطقة

المغرب: دول عربية وإسرائيل تشارك في مؤتمر لإظهار "فوائد التطبيع" بالمنطقة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

"التعاون الإسلامي" انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد