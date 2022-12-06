"بن زايد" يستقبل الرئيس الإسرائيلي ويتباحثا تعزيز العلاقات





وبحث بن زايد والرئيس الإسرائيلي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، علاقات التعاون بين دولة الإمارات وإسرائيل ومساراته نحو تعزيز التنمية والسلام والازدهار لما فيه الخير لشعوب المنطقة عامة.



كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).



وتطرق اللقاء إلى أهمية "حوار أبوظبي للفضاء" في تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة والمؤثرة في قطاع الفضاء حول العالم، وبحث فرص تطوير هذا القطاع وتحقيق مستهدفاته بما يخدم الإنسانية، ويسهم في تعزيز جودة الحياة على الأرض.



رام الله - دنيا الوطناستقبل محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الاثنين، إسحاق هرتسوغ الرئيس الإسرائيلي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، يحضر خلالها "حوار أبوظبي للفضاء"، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في العاصمة أبو ظبي.ورحب رئيس دولة الإمارات خلال اللقاء بزيارة الرئيس إسحاق هرتسوغ إلى الدولة.