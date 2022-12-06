(كنيست) ينتخب الاثنين المقبل رئيساً جديداً له



وبحسب هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد قال ليفي: إن "انتخاب رئيس جديد لـ(كنيست)، جاء في أعقاب نجاح حزب "ليكود"، بجمع تواقيع (64) عضو (كنيست) من شركائه في الحكومة المقبلة.



وأضاف ليفي أنه "على الرغم من شعوره بالألم بعد معرفة ذلك، إلاّ أنه سيتصرف عملا بالقواعد الرسمية وسيحترم رغبة الناخب، مشيراً إلى أن (كنيست) بكامل هيئتها ستلتئم بموجب القانون وحكم محكمة العدل العليا".



وبينت (مكان)، أن حزب "ليكود" أعلن اعلن عن تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الائتلافية.





وأفادت أنه على الرغم من ذلك فإن "رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو سيطلب بعد غد الخميس من رئيس حكومة الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ تمديد كتاب التفويض الممنوح له لتأليف الحكومة.



ويسعى "ليكود" إلى تعيين رئيس جديد لـ(كنيست)، بهدف تمرير قوانين تتعلق بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا، ومنح صلاحيات واسعة لابن غفير في جهاز الشرطة، وسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا بحيث يمنعها من شطب قوانين يسنها (كنيست).

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس (كنيست) الإسرائيلي السابق ميكي ليفي أن اجتماعاً سيعقد يوم الإثنين المقبل وذلك لانتخاب رئيس جديد لـ(كنيست).