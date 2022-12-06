وفد فلسطين لدى (يونسكو) يحيي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني

وألقى كل من المدير العام المساعد لمنظمة (يونسكو)، ورئيسة المجلس التنفيذي لـ (يونسكو) سفيرة صربيا، ورئيس المؤتمر العام للمنظمة سفير البرازيل، ورئيس مجموعة حركة دول عدم الانحياز لدى اليونسكو سفير اذربيجان، وعميد السلك الدبلوماسي العربي في باريس سفير جيبوتي، وسفير دولة فلسطين لدى اليونسكو منير انسطاس.



وركزت الكلمات على ادانة الاحتلال وطالبت بضرورة انهائه وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية المشروعة والتي كفلها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.



وفي مستهل كلمة سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى اليونسكو حيا الحضور متوجهاً بالشكر لمنظمة (يونسكو) على اهتمامها بإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي اقرته الأمم المتحدة عام 1977.





واشاد السفير انسطاس بما تم من إنجازات خاصة في تطوي المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين وكذلك مواقع التراث وغيرها من إنجازات في مجالات اختصاص اليونسكو خلال السنوات الأخيرة.



كما أكد انسطاس على المعاني التي يتخذها احياء يوم التضامن في مقر المنظمة الدولية المعنية بالثقافة والتربية والعلوم كأحد اهم محاور نضال الشعب الفلسطيني لتثبيت هويته فوق أرضه وتطويرها دون انغلاق او تقوقع بل وفق افاق انسانية اشمل.









واختتمت الأمسية بفقرة موسيقية نالت اعجاب الحضور وترحيبهم، احياها الفنان الفلسطيني المقيم في فرنسا محمد نجم وفرقته التي عزفت عددا من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والتراثية.





وطالب السفير انسطاس المجتمع الدولي باستخدام جميع الوسائل التي يتيحها القانون الدولي من اجل اجبار اسرائيل على التلاؤم مع الشرعية الدولية والانصياع للقانون الدولي وانهاء احتلالها للارض الفلسطينية المحتلة بعاصمتها القدس الشريف.واختتمت الأمسية بفقرة موسيقية نالت اعجاب الحضور وترحيبهم، احياها الفنان الفلسطيني المقيم في فرنسا محمد نجم وفرقته التي عزفت عددا من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية والتراثية.

رام الله - دنيا الوطناحيا وفد دولة فلسطين الدائم لدى (يونسكو) بالتعاون مع منظمة (يونسكو) اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك في القاعة الرئيسية لقصر اليونسكو بباريس، حضرها العديد من السفراء المعتمدين لدى فرنسا و(يونسكو) وأعضاء السلك الدبلوماسي وسياسيون فرنسيون، وحشد من المتضامنين الفرنسيين والعرب والأجانب المقيمين في العاصمة الفرنسية.