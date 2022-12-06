جيش الاحتلال يعلن بدء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء مناورات عسكرية صباح اليوم الثلاثاء، استعداد لحالات الطوارئ يومي الثلاثاء والأربعاء.
وقال المتحدث باسم الجيش، إن "قيادة الجبهة الداخلية ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء مناورات استعداد لحالات الطوارئ للتعامل مع سقوط صواريخ وحدوث زلازل".
وأضاف: أن "مناورات يوم الثلاثاء ستنطلق الساعة 10:05، وسيسمع خلالها أصوات صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ نحو مستوطنة (يفنيئيل) جنوب طبريا.
وتابع أن "مناورات يوم الأربعاء ستنطلق الساعة 18:05، وسيسمع خلالها أصوات صفارات الإنذار للتحذير من من وقوع زلزال في مدينة رعنانا".
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أنه في حال وجود إنذار حقيقي، فسيصدر إشعار متكرر.
وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أنه في حال وجود إنذار حقيقي، فسيصدر إشعار متكرر.
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