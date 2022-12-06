تفاصيل لقاء المالكي بوزير الخارجية الهولندي في لاهاي



وأشار المالكي بأنه قد تم اعدام ميدانيا اكثر من 10 من أبناء شعبنا خلال آخر 75 ساعة بدم بارد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يحدث يوميا في فلسطين امام مرأى ومسمع من العالم دون محاسبة، مشددا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.



وأكد المالكي أن الحكومة سيقودها اشخاص متطرفين إرهابيين من أجل تدمير حل الدولتين وتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، وإعطاء الضوء الأخضر لسلطات الاحتلال والمستوطنين لمزيد من القتل للعمد لأبناء شعبنا، وتشكيل ميليشيات من المستوطنين بدعم ومباركة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



ومن جهته، أكد وزير الخارجية الهولندي بأن موقف الحكومة الهولندية واضح بشأن عدم شرعية المستوطنات، والتزامهم بحل الدولتين واهمية العودة الى المفاوضات من اجل تحقيق السلام، مع استمرار تركيز الجانب الهولندي على قضايا حقوق الانسان والقانون الدولي.

وأوضح المالكي بأن الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية تتصاعد وتتزايد يوميا في الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على مواصلة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق المواطنين العزل، والأطفال الفلسطينيين، وحذر المالكي خلال اللقاء من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مختلفة عن سابقاتها، بحيث ستكون أكثر حقدا وكرهًا للشعب الفلسطيني، خاصة بأن هذه الحكومة تضم بين أعضائها كلا من بن غفير وسموتريش.