دولي

مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حافلة بأفغانستان

مقتل سبعة أشخاص في هجوم على حافلة بأفغانستان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قتل سبعة أشخاص وأصيب ستة آخرون، الثلاثاء، في هجوم استهدف حافلة تقل موظفين بمدينة مزار شريف شمال أفغانستان.

وأوضحت وسائل الإعلام المحلية، أن الهجوم جرى في ساعات الصباح، مبينةً أن الموظفين كانوا في طريقهم إلى العمل عند البوابة الحدودية مع أوزبكستان.

وقال الناطق باسم مديرية أمن ولاية بلخ آصف وزيري، إن عملية التفجير تمت بواسطة عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق.

ويشار إلى أنه حتى لحظة نشر الخبر لم تتبن أي جهة العملية، وفق ما نقلته وكالة (الأناضول). 

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