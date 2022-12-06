(الليكود) يكشف مستجدات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنأعلن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة التي سيرتأسها بنيامين نتنياهو.وبحسب موقع (واي نت) الإسرائيلي، فإن هذا الإعلان جاء بالرغم من أنه لم يتم توقيع اتفاق مع الأحزاب الحريدية (يهدوت هتوراه - شاس)، وهو ما يشير إلى أن المفاوضات لم تنته بعد.وقال حزب الليكود: إنه جمع مساء أمس جميع التواقيع اللازمة لاستبدال رئيس (كنيست) الحالي مييك ليفي، بشخصية أخرى من الأحزاب اليمينية، وهي خطوة تعتبر مهمة جًدا على طريق تشكيل الحكومة، وذلك لدفع سلسلة قوانين تسعى تلك الأحزاب لتمريرها ستسمح بتعيين أرييه درعي المدان بقضايا جنائية بأن يكون وزيًرا.وقدم بالأمس المتطرف إيتمار بن غفير طلًبا جديًدا لحزب الليكود يتعلق بطلبه لتولي رئاسة اللجنة الوزارية للتشريع بالإنابة، وهو منصب سيعطيه تأثيرًا كبيرًا على القضايا المتعلقة بالتشريعات الحكومية، وفق ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.