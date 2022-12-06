شؤون فلسطينية

طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الجمعة المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا إلى بارد في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد  في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية  باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 16-10 17-10 17-11 بيت لحم 16-10 17-10 17-11
رام الله والبيرة 15-9 16-9 16-10 طولكرم 19-13 20-13 20-14
نابلس 17-10 18-10 18-12 قلقيلية 19-13 20-13 20-14
جنين 20-11 21-11 21-13 سلفيت 16-10 17-10 17-11
طوباس 21-12 22-12 22-14 روابي 17-10 18-10 18-12
الخليل 15-9 16-9 16-10 غزه 20-15 21-15 21-16
أريحا 24-15 25-15 25-16 خانيونس 20-15 21-15 21-15
الأغوار الشمالية 22-13 23-13 23-14 رفح 21-14 22-14 22-14

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