وجهت التحية لغزة.. (عرين الأسود) تصدر بيانًا حول عملياتها الأخيرة ضد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصدرت مجموعة (عرين الأسود) مساء يوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، وجهت التحية فيه لقطاع غزة، مشددة أنها ردت على إعدام الاحتلال الشهيد عمار مفلح.وقالت: "نفذ جند العرين وردا على إعدام الشهيد عمار مفلح في تمام الساعة 23:00 وحتى الساعة 00:00 من يوم الجمعة خمس عمليات إطلاق نار تجاه حاجزي حوارة وبيت فوريك واستهداف تجمعات الجنود على نقطة جرزيم الاحتلالية بثلاث عمليات إطلاق نار متتالية وانسحب جند العرين بسلام".وأضافت (عرين الأسود): "كما وتصدى أسود العرين لإقتحام القوات الخاصة الإسرائيلية فجر يوم الأحد خلال اقتحامهم لمحيط البلدة القديمة بوابل كثيف من الرصاص".وأكملت: "هنا يقف جند العرين إجلالا وإكبارا لمقاومتنا الباسلة في غزة الصامدة ونحييها تحية الأحرار للأحرار، ونخص ذلك الأسد حافي القدمين مطلق صواريخ الستريلا، ونقول لك نقبل أقدامك المليئة بالعزة والكرامة ونقبل الغبار الذي لامس هذه الأقدام الطاهرة".