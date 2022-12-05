الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير المهندس مصعب الحصري

رام الله - دنيا الوطنجددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري بحق الأسير المهندس مصعب عدنان الحصري لمدة أربعة شهور جديدة.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مصعب الحصري مطلع شهر حزيران الماضي، وقبل أقل من سنة أعيد اعتقاله للمرة السادسة لدى الاحتلال.وجاء اعتقال الحصري قبل أيام من الإفراج عن والده القيادي في حركة حماس عدنان الحصري، وبعد أيام من قدوم مولدته للحياة، حيث يحرم رؤيتها منذ بداية اعتقاله حتى اليوم.وحوّلت محكمة الاحتلال العسكرية الأسير الحصري للاعتقال الإداري لستة شهور ، في ذات اليوم الذي أفرج فيه عن والده عدنان الحصري.