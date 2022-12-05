الاحتلال ينقل الأسير "أبو عميرة" إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية





وحمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية عن مصير الأسير ابو عميرة، من مخيم جنين، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحيّ، ونُقل إثر ذلك من سجن "مجدو" إلى مستشفى "العفولة".



ووفقًا للمعلومات الأولية بشأن وضعه الصحيّ أنه يعاني من وجود مياه على الرئتين.



يذكر أنّ الأسير أبو عميرة هو أسير سابق، وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في الـ 25 من آذار/ مارس 2022، وما يزال موقوفًا.

علمًا أنّه متزوج وأب لخمسة من الأبناء.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه جرى نقل الأسير أحمد محمد أبو عميرة إلى مستشفى العفولة بشكل مفاجئ بعد تدهور حالته الصحية.