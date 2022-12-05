الاحتلال يحرم زوجة القيادي الأسير عمارنة من السفر لأداء العمرة

رام الله - دنيا الوطنمنعت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، زوجة الأسير الشيخ الضرير عز الدين عمارنة، من السفر عبر معبر الكرامة.وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال منع عمارنة من سكان يعبد جنوب جنين، من السفر لأداء مناسك العمرة.واعتقلت قوات الاحتلال في فبراير الماضي، القيادي عمارنة (51 عاماً) من جنين، بعد اقتحام منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين وتفتيشه والعبث بمحتوياته.والشيخ عمارنة أسير محرر اعتقل عدة سنوات في سجون الاحتلال، ولا يزال الاحتلال يعتقل ابنه مجاهد.