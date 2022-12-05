أبو دياب: الاحتلال يسعى لتصفية الوجود العربي المقدسي في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال عضو لجنة الدفاع عن سلوان فخري أبو دياب إن الاحتلال يسعى لتصفية الوجود العربي المقدسي في مدينة القدس، ومنع التواجد السكاني فيها، في محاولة لتغيير التركيبة السكانية في المدينة لصالح المستوطنين.وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس بهدم بناية سكنية تضم 11 شقة سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.ويقطن الشقق السكنية قرابة 75 مقدسيا أصبحوا مهددون بخطر التهجير، مأساة لن تتوقف للحظات أو سنوات، فسيعيشون أعمارهم كاملة بقهر التهجير وغياب المأوى والأحلام التي رسموها في بيوتهم.وأوضح أبو دياب أن الاحتلال يعمل منذ احتلال المدينة عام 1967 على منع إعطاء تراخيص البناء في القدس، إلى جانب الهدم ضمن وسائل التطهير العرقي وتصفية الوجود المقدسي في القدس ومحيط المسجد الأقصى.وأشار إلى أن البناية السكنية المخطرة بالهدم وتهجير ساكنيها في حي واد قدوم مبنية منذ سنوات طويلة، وليست بناءا جديدا.ولفت إلى أنه مع بداية العام المقبل وتسلم الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة التي ستدفع بالمضي قدما بزيادة هدم المنازل وتهجير المقدسيين، ستكون هذه البناية إحدى أولويات أهداف بلدية الاحتلال للهدم وتهجير ساكنيها.وبين أنه في الوقت الذي تضيّق بلدية الاحتلال على المقدسيين في موضوع البناء وهدم منازلهم وتهجيرهم، يقيم الاحتلال المستوطنات ويقدم لها كل الخدمات، منوهًا أن بؤرة استيطانية جديدة بنيت مؤخرًا بالقرب من هذه البناية.