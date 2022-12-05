أبو كويك: الأسرى موحدون في التصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ حسين أبو كويك، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال موحدون في التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التعسفية.وأوضح القيادي أبو كويك أن الوحدة بين صفوف الأسرى تمثلت مؤخراً في التصدي لمخططات الاحتلال في التضييق على أسرى المؤبدات، مشدداً على أنه تم إفشال هذا التوجه.وأشار إلى أن "الأسرى يستعدون هذه الأيام لمواجهة اعتداءات الاحتلال المتوقعة، في ظل صعود أحزاب اليمين المتطرفة إلى الحكم، والتي يهدد قادتها بممارسة المزيد من التضييق على الأسرى الفلسطينيين".وذكر أبو كويك أن "الأسرى صامدون في وجه اعتداءات الاحتلال، ومتمسكون بنيل حقوقهم بالقوة والوحدة، إلى جانب مساندة قوى المقاومة لهم في جميع المحطات".ولفت إلى أن "معاناة الأسرى تتزايد في ظل فرض سلطات الاحتلال المزيد من التضييقات، ومنها الحرمان من الزيارات والحرمان من الاتصال بالأهالي، إضافة إلى تواصل سياسة العزل الانفرادي بحق عدد من الأسرى".