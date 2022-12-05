عاجل

  • القناة 14: قوات الجيش تغلق المفترقات في المنطقة القريبة من عوفرا بحثا عن منفذي عملية إطلاق النار


شؤون فلسطينية

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر جمعية الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر جمعية الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية
الوزير رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
يشارك وفد دولة فلسطين اليوم الإثنين، في مؤتمر جمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي تعقد في لاهاي حيث يترأس وفد دولة فلسطين وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي. 

وخلال كلمته أمام الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية قال الوزير المالكي: "ما زلنا نشعر بالقلق إزاء الفجوة المتزايدة في كل من الموارد المتاحة للمحكمة والموارد المخصصة للقضايا قيد التحقيق. ونشعر بالقلق لأن ميزانية المحكمة تقيد، في جملة أمور، وصول الضحايا إلى العدالة وتعيق في نهاية المطاف وقيام المحكمة بإنفاذ ولايتها القضائية".

 كما أكد الوزير ال­مالكي على أهمية زيادة ميزانية المحكمة بشكل جوهري، وكذلك أهمية التوزيع العادل للموارد لضمان مقاضاة الجرائم بشكل فعال وسريع ومستقل في جميع القضايا قيد التحقيق.

كما وصف وزير الخارجية، في كلمته، هذا العام بالأكثر دموية بالنسبة للشعب الفلسطيني على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها  بلا هوادة في محاولة لترسيخ سياسات الاضطهاد والفصل العنصري لخدمة نظامها الاستعماري الاستيطاني.

وقال الوزير المالكي إن "شيرين أبو عاقلة هي ضحية أخرى لهذه الحصانة الاستثنائية الذي تتمتع بها إسرائيل،  وإن ملابسات القتل العمد للشهيدة شيرين واضحة وموثقة جيداً وتم إبلاغ المحكمة بها. وهنا نعيد التأكيد على أن السماح لاغتيال شيرين المروع المرور بلا عقاب هو بمثابة إنكار للحماية الممنوحة للصحفيين، وأن أي عدالة لا تحاسب كبار قادة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمهم هي عدالة مشكوك فيها".

كمان تطرق الوزير د. رياض المالكي إلى التهديدات التي يتعرض لها كل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وشدد بالقول: "بصفتنا دول أطراف، فإن علينا التزاماً بالدفاع عن موسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتعاونون مع المحكمة، وعلينا كذلك الدفاع عن حقهم في العمل بحرية واستقلالية للمساعدة في تنفيذ ولاية المحكمة القضائية المنصوص عليها في ميثاق روما الأساسي".

وأكد الوزير المالكي على مرة أخرى على إدانة دولة فلسطين ورفضها القاطع للقمع الاسرائيلي لمؤسسات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك مداهمة مكاتبهم واحتجازهم وترحيلهم.

كما وقال: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأحيّي مؤسسة الحق والضمير، والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال ومركز بيسان، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي، على خدمتهم القيمة لقضية العدالة وسعيهم الدائم لتحقيق العدالة في فلسطين".

والتقى الوزير د. رياض المالكي على هامش افتتاح مؤتمر الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المدعي العامة للمحكمة كريم خان وبحث معه تطورات التحقيق في الحالة في فلسطين، وطالبه بضرورة اتخاذ خطوات عملية على الأرض للإسراع بالتحقيق والاستماع لصوت الضحايا الفلسطينيين من خلال زيارة دولة فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وأكد من جديد استعداد دولة فلسطين الثابت على القيام بكل ما يلزم لتسهيل تنفيذ الولاية القضائية للمحكمة. 

يشار إلى أن مؤتمر الدول الأعضاء في المحكمة سيستمر حتى 10 كانون الأول/ ديسمبر، ويضم وفد دولة فلسطين في عضويته سفيرة دولة فلسطين لدى المملكة الهولندية وممثلتها الدائمة لدى المحكمة الجنائية الدولية روان سليمان، ومساعد الوزير للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي ومساعد الوزير للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة السفير د. عمر عوض الله، إلى جانب الطاقم القانوني والدبلوماسي المتخصص في متابعة المحكمة الجنائية الدولية. 

أخبار ذات صلة

الاحتلال ينقل الأسير &#34;أبو عميرة&#34; إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية

الاحتلال ينقل الأسير "أبو عميرة" إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية

أبو كويك: الأسرى موحدون في التصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية

أبو كويك: الأسرى موحدون في التصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من أريحا

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من أريحا

بيت لحم: إصابات بالاختناق في مواجهات بالخضر

بيت لحم: إصابات بالاختناق في مواجهات بالخضر

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث سير ذاتي بنابلس

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث سير ذاتي بنابلس

(كتيبة جنين) تطلق مجموعة الشهيد &#34;بهاء أبو العطا&#34; وتكشف أولى عملياتها

(كتيبة جنين) تطلق مجموعة الشهيد "بهاء أبو العطا" وتكشف أولى عملياتها

&#34;نقابة المحامين&#34; تعلق العمل الثلاثاء أمام جميع المحاكم

"نقابة المحامين" تعلق العمل الثلاثاء أمام جميع المحاكم

ثوري (فتح) يعقد جلسة مسائية وهذا أهم ما سيناقشه

ثوري (فتح) يعقد جلسة مسائية وهذا أهم ما سيناقشه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

الاحتلال ينقل الأسير &#34;أبو عميرة&#34; إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية

الاحتلال ينقل الأسير "أبو عميرة" إلى مستشفى العفولة لتدهور حالته الصحية

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من أريحا

قوات الاحتلال تعتقل شابًا من أريحا

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر جمعية الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية

الوزير المالكي يشارك في مؤتمر جمعية الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية

بيت لحم: إصابات بالاختناق في مواجهات بالخضر

بيت لحم: إصابات بالاختناق في مواجهات بالخضر

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث سير ذاتي بنابلس

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث سير ذاتي بنابلس

الهلال الأحمر: 10 إصابات في حادث سير شرق القدس

الهلال الأحمر: 10 إصابات في حادث سير شرق القدس

انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في أريحا

انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في أريحا

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

"التعاون الإسلامي" انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر