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شؤون فلسطينية

حمد: إرهاب الاحتلال لن يخمد تصاعد المقاومة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الناشطة السياسية سمر حمد على أن "الدماء الزكية التي يبذلها الشباب الفلسطيني في كل يوم هي وقود للثوار، يلهب عزيمتهم ويزيدهم اصرارا على إكمال الدرب نحو التحرير".

وقالت حمد إن "الاحتلال يستمر في جرائمه الإرهابية ويسفك المزيد من دماء أبناء شعبنا، بغية إرهابهم وإخماد صوتهم المتصاعد في الضفة".

وأضافت أن "شعبنا يبذل الغالي والنفيس من أجل الحرية التي يطمح لنيلها وإن كان الثمن باهظا وموجعا".

وأردفت: "الاحتلال يمارس الإعدامات الميدانية في الشوارع والطرقات على مرأى ومسمع من العالم، منتهكا الأعراف الدولية والمواثيق، ولا حياة ولا صوت لهذا المجتمع الدولي، ولا حتى صوت عربي مندد ليلجم هذه الاعتداءات".
 
وبيّنت أن "جيش الاحتلال المدجج بالسلاح يقتحم المخيمات والمدن الفلسطينية، ويحرص على الترويع والتخويف وإلحاق الأذى والضرر بالبلاد والعباد".

وأشارت إلى أن "الاحتلال يصفّي الشباب العزل خلال اقتحاماته للضفة ليردع الحالة الثورية المتنامية بالضفة، والتي كان اخرها قتل الشاب عمر مناع في مخيم الدهيشة ببيت لحم".

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