دولي

قناة إسرائيلية: انهيار في مفاوضات تشكيل الحكومة

قناة إسرائيلية: انهيار في مفاوضات تشكيل الحكومة
مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، انهيارًا في مفاوضات تشكيل الحكومة التي يترأسها زعيم حزب ليكود، بنيامين نتنياهو عقب تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. 

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن "انهيارًا في مفاوضات الائتلاف بين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وبتسلئيل سموترتيتش، رئيس الحركة الصهيوينة الدينية".  

وأضافت: "الخلاف أدى لانسحاب درعي من اللقاء الثلاثي الذي عقد اليوم مع نتنياهو وسموتريتش في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة".

وأكملت القناة: "كما وأن الجلسة بين الأطراف الثلاثة تخللها خلاف حاد وصراخ بين درعي وسموتريتش حول صلاحيات وزير المالية وغيرها".

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