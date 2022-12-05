مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث سير ذاتي بنابلس



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير ذاتي بالقرب من قرية النصارية شمال شرق نابلس حيث تم نقل المصابين إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما أعلن الأطباء عن وفاة السيدة نتيجة الحادث.



وأكد العقيد ارزيقات، أن الشرطة قامت بإعلام النيابة العامة والتحفظ على السائق ومباشرة شرطة المرور بالتحقيق بالحادث لمعرفة تفاصيله.

رام الله - دنيا الوطنلقيت سيدة (66 عاماً) من طولكرم، مصرعها بحادث سير ذاتي وقع، ظهر يوم الإثنين، بالقرب من فروش بيت دجن شرقي نابلس.