العواودة: عنجهية الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم اصرارا على تحدي السجان

رام الله - دنيا الوطندعت الناشطة السياسية انتصار العواودة شعبنا الفلسطيني إلى إسناد الأسرى في معركتهم داخل السجون في الميادين والشوارع، وإسماع صوتهم لكل العالم.وأكدت العواودة على ألا يخوض الأسرى الأبطال معركتهم في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أنهم "اعتقلوا لأنهم وقفوا مواقف الرجال للذود والدفاع عن الأرض والانسان الفلسطيني، فالشعب يجب أن يساندهم عبر الميادين والشوارع، وأن يُسمع صوتهم لكل العالم".وشددت على أن "الأسرى الأبطال يستمرون بتسطير ملاحم البطولة رغم أنف سجانيهم، ليقولوا لهم إن زرد السلاسل يكبل أجسادنا ولا يكبل أرواحنا، وعليك أن توقف بلطجتك وعنجهيتك، فلن تزيدنا إلا صمودا وإصرارا على التحدي".كما دعت كل حر من أحرار العالم الوقوف إلى جانب الأسرى، وأن لا يتوانى في الضغط على حكومة الاحتلال للكف عن ظلمها لهم.وقالت إن "المحتل المجرم يتمادى في جرائمه ضد أسرانا الأبطال في سجونه الظالمة، ليعبر عن مدى حقده ورغبته الجامحة بالانتقام من روح الحرية ودماء العز والشرف التي تسري في عروق الأسرى الأبطال".