"نقابة المحامين" تعلق العمل الثلاثاء أمام جميع المحاكم

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق العمل طيلة يوم غد الثلاثاء، أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها.وقال المجلس: "إن القرار يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، احتجاجاً على تعديل رسوم المحاكم".وتابع: "يستثنى من تعليق الدوام طلبات تمديد التوقيف وإخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية".وأشار المجلس في بيان صدر عنه، مساء اليوم الإثنين، إلى أن مجلس النقابة سيظل في حالة انعقاد لمتابعة التطورات والمستجدات وسيتم الاعلان عن أية مستجدات بشكل يومي.