دولي

الرئيس الإيطالي: لا سلام بالمنطقة دون حل للقضية الفلسطينية

الرئيس الإيطالي: لا سلام بالمنطقة دون حل للقضية الفلسطينية
الرئيس الإيطالي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الإثنين، أن حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد الرئيس ماتاريلا لدى لقائه، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، الذي عُقد في القصر الرئاسي في روما، على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية.

بدوره، أعاد العاهل الأردني التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.

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