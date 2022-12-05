غانتس في رسالة ليوآف غالانت: "ستكون وزير جيش درجة ثانية"

رام الله - دنيا الوطنوجه وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، مساء يوم الإثنين، رسالة لوزير الجيش المكلف يوآف غالانت بشأن توليه منصبه الجديد.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غانتس قال في رسالة لوزير الجيش المكلف غالانت: "إذا توليت المنصب حسب الشروط الجديدة والصلاحيات التي سحبها نتنياهو منك لصالح بن غفير وسموتريتش، ستصبح أنت المقاول لتفكيك المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، وستكون وزير جيش درجة ثانية".وتأتي تصريحات غانتس عقب تكليف غالانت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدارة حقيبة جيش الاحتلال.