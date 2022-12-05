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"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان

"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان والذي تم اليوم 5 ديسمبر 2022 في العاصمة السودانية "الخرطوم" وسط حضور دولي وإقليمي كبير.
 
وأعرب الأمين العام حسين إبراهيم طه عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في السودان.
 
وأشاد الأمين العام بحرص كافة الأطراف السودانية على التوصل إلى هذا الاتفاق وأن يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار للشعب السوداني.
 
وشدد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت في دعم جمهورية السودان، وثمن دورها الكبير داخل المنظمة، وجهودها التي تبذلها في تعزيز التضامن الإسلامي والعمل الإسلامي المشترك.

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