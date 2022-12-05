الأمانة العامة تشارك في الاجتماع الأول لكبار الموظفين لمنصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار 15



وضم الاجتماع، الذي تمت المشاركة فيه بطريقة مختلطة (حضورياً وعبر الإنترنت) في المقام الأول، مسؤولين مكلفين بقضايا تطوير العلوم والتكنولوجيا والتعليم ينتمون إلى سبع عشرة دولة عضواً في منظمة التعاون الإسلامي تم اختيارهم وتوجيه الدعوة إليهم في وقت سابق.



وقدم السفير عسكر موسينوف، ضمن كلمته الترحيبية، إحاطة للحضور تضمنت معلومات أساسية عن منصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار 15 وجوهر عملها وما عرفته من تطور، والتي تُعرَف بأنها مبادرة من كازاخستان، تم الإعلان عنها والموافقة عليها خلال القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا في أستانا في عام 2017.



وشدد السفير عسكر على التزام الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأداء ما أُنيط بها من مهام لتعزيز منصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار 15 بما يعود بالفائدة على دول منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا إلى أهمية نتائج اجتماع كبار الموظفين بالنسبة للاجتماع الوزاري لمنصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار 15، المقرر عقده في كازاخستان في عام 2023.



وتدارس اجتماع كبار الموظفين في مداولاته عدداً من الوثائق الأساسية ووافق عليها، مع الإشارة إلى أهداف منصة المنظمة للحوار 15، والاختصاصات والقواعد الخاصة بإجراءات العمل، والتي سيعتمدها جميعها الاجتماع الوزاري المذكور في وقت لاحق.

رام الله - دنيا الوطنمثّل السفير عسكر موسينوف، الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الأول لكبار الموظفين لمنصة منظمة التعاون الإسلامي للحوار 15، الذي عُقد يومي 1 و2 ديسمبر في إسلام أباد، باكستان، واستضافته اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك).