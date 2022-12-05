شؤون فلسطينية

انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في أريحا

انطلاق الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في أريحا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت في أريحا، اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار (الحماية مسار وليست شعار) بتنظيم من المحافظة، وشؤون المراة، وبالشراكة مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير.

وأشارت نائب محافظ أريحا يسرى السويطي، إلى العنف والاضهاد الذي يمارسه الاحتلال الاسرائيلي على المجتمع الفلسطيني، لافتة إلى أن المرأة الفلسطينية كانت في المقدمة بالنضال، وتعرضت للتعذيب في سجون الاحتلال.

وأوضحت الهام سامي في كلمة وزارة شؤون المرأة، أن المرأة الفلسطينية  قدمت التضحيات الكبيرة  من أجل فلسطين، مؤكدة أن من حق الاسيرات والأسرى أن ندعمهم دائما ونساندهم، وأن يبقوا قضيتنا الأولى.

وشدد مدير هيئة شؤون الأسرى بالمحافظة محمد جلايطة، على أن الأسرى والأسيرات وجثامين الشهداء، ليسوا مجرد ارقام تسجل بل يجب أن تبقى قضيتهم خالدة وحاضرة بوجدان كل فلسطيني.

وتطرقت الناشطة النسوية رقية التكروري في كلمة أهالي الأسرى والشهداء، إلى حجم المعاناة التي تعيشها الأسيرات داخل سجون الاحتلال، وما يمارس بحقهن من انتهاكات من إدارة سجون الاحتلال.

وبينت مديرة دائرة النوع الاجتماعي بالمحافظة سماح السلمان، أن حملة 16 يوم لمناهضة العنف تتضمن العديد من الأنشطة المتعلقة بالتوعية والجوانب الحقوقية بالمرأة.

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