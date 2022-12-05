شؤون فلسطينية

مجدلاني يكشف حقيقة تصريحات منسوبة إليه بشأن رواتب الموظفين

مجدلاني يكشف حقيقة تصريحات منسوبة إليه بشأن رواتب الموظفين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفى وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني في بيان صدر عن مكتبه، التصريحات التي تم نشرها على لسانه حول رواتب موظفي القطاع العام.  

وأشار إلى أن هذه التصريحات تأتي في سياق الحملة المتواصلة التي تهدف إلى التشهير والتشويه من خلال الأخبار والتصريحات الملفقة والمدسوسة.

وجاء في بيان صدر عنه وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، "أن هذه الحملة المدسوسة التي تقودها جهات مغرضة عبر دس أخبار ومعلومات عارية عن الصحة تهدف إلى خلق البلبلة والتشهير المتعمد".  

وأوضح مجدلاني أنه "لم يدلِ أو يقم بنشر أية تصريحات تتعلق برواتب موظفي القطاع العام، وأنه أيضا لم ينشر كما يدعي مروجو هذه الأخبار الكاذبة والملفقة أي خبر يتعلق بذلك في الصحافة، مؤكداً انه بصفته وزيراً للتنمية الاجتماعية ليس الجهة المخولة بموضوع الرواتب".  

كما دعا الوزير المواقع الإخبارية عامة ورواد مواقع التواصل خاصة إلى تحري الدقة في النشر، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية. صادر عن مكتب وزير التنمية الاجتماعية.

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