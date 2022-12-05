شاهد: انفجارات ضخمة بأوكرانيا وإعلان حالة إنذار جوي في جميع أراضيها







رام الله - دنيا الوطندوّت، مساء يوم الاثنين، انفجارات في مدينة أوديسا وضواحيها جنوب غربي أوكرانيا.وأشارت وكالة (ريا نوفوستي) الأوكرانية، إلى "إعلان حالة إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا بعد الانفجارات في أوديسا وضواحيها"، لافتةً إلى "انقطاع الكهرباء عن المدينة".وأُبلغ عن انقطاع المياه في ميناء أوديسا الرئيسي في الجنوب، وعن انقطاع الكهرباء عن جزء من مدينة سومي في الشمال الشرقي، كما انقطعت الكهرباء في ميكولاييف في الجنوب، بحسب رئيس بلديتها أولكسندر سينكيفيتش، وفق قناة (الميادين).وقال رئيس الإدارة العسكرية في كريفيي ريغ، في وسط أوكرانيا، إنّ "الكهرباء مقطوعة عن جزء من المدينة، والعديد من أجهزة التدفئة ومحطات الضخ متوقفة عن العمل".