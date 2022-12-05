"سأجنب إسرائيل الحروب".. نتنياهو يكشف خطته بعد تشكيله للحكومة الجديدة





وقال في مقابلة مع شبكة الأخبار الأمريكية (NBC): "سأوقف إيران وسأجري المزيد من اتفاقيات السلام بعد اتفاقيات السلام التاريخية الأربعة التي أبرمناها".





وأضاف نتنياهو أنه "لن يقبل أي ضرر ضد المثليين، مبينا أنه كرئيس للوزراء لديه يدين على عجلة قيادة الحكومة وسيقود السياسة في جميع المجالات".





وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "حكومة يائير لبيد المنتهية ولايتها جلست مع الأحزاب الإسلامية ولم يسمع أي انتقادات دولية عليها".

ووفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية)، فإن نتنياهو أكد أنه سيحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وسيجنب إسرائيل الحروب غير الضرورية.