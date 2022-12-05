صور: إسرائيل تبدأ بإزالة معبر تجاري شرق غزة



وأضافت الوكالة: "عام 2011 أغلقت إسرائيل المعبر بشكل كامل بدعوى تنفيذ عمليات فلسطينية ضد مستوطنين إسرائيليين".



والأحد، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان: "بدأت اليوم عملية إزالة معبر كارني في منطقة العائق الأمني على حدود قطاع غزة ليتم بناء عائق بري خلفا له، لتعزيز خط الدفاع في تلك المنطقة، والتي تأتي في إطار تحسين خط الدفاع على طول الحدود مع القطاع".



وأضاف أدرعي: "خُصص معبر كارني في الماضي لعبور البضائع والعمال حتّى توقّف عن العمل عام 2011".



وأشار إلى أنه تم نقل "جميع البضائع منذ عام 2011 إلى معبر كرم أبو سالم، فيما يدخل العمّال إلى إسرائيل عبر معبر إيرز (بيت حانون)".



وفي الوقت الحالي، يعتبر معبر كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد الذي ما زالت إسرائيل تسمح بمرور البضائع خلاله بشكل مشروط وجزئي، وذلك بعد إغلاقها لثلاثة معابر تجارية منذ حصارها للقطاع عام 2006.











رام الله - دنيا الوطنبدأت آليات إسرائيلية بالعمل على إزالة معبر تجاري حدودي شرقي قطاع غزة، أغلقته عام 2011، لبناء "فاصل بري" مكانه.ووفق وكالة (الأناضول)، فإن جرافات يرافقها آليات عسكرية إسرائيلية قامت بهدم المبنى الإسمنتي للمعبر، شرق مدينة غزة، والذي يُعرف فلسطينيا باسم "المنطار"، وإسرائيليا باسم "كارني".وقالت: "بدأ هذا المعبر بالعمل عام 1994، كأحد أهم وأكبر المعابر التجارية للأراضي الفلسطينية، حيث كان مخصصا لإدخال مواد البناء ومنتجات الألبان والفواكه والدقيق والقمح، ولتصدير البضائع الفلسطينية للأسواق الإسرائيلية والخارج".