منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي



وحملت المنظمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم التي تستدعي المساءلة والمحاسبة.





وطالبت الأمم المتحدة والهيئات الدولية المعنية بتشكيل لجنة تحقيق للكشف عن ظروف استشهاد عمار مفلح.





كما دعت المنظمة المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، لوقف هذه الأعمال الإجرامية، ومساءلتها عن جميع انتهاكاتها وسياساتها العنصرية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة "الجرائم الاغتيال الميداني والقتل العمد التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبها جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشهيد عمار حمدي مفلح التي وثقتها عديد الفيديوهات بالصوت والصورة بمحافظة نابلس".