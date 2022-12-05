"الإحصاء" ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون































رام الله - دنيا الوطنوقع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية م. حيدر حجه اتفاقية تعاون مشترك مع معالي رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني د. علا عوض، حيث نصت الاتفاقية على التبادل المعرفي والتكنولوجي والفني، وتبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من البنية التحتية والإدارية والفنية المتوفرة لدى الطرفين في مجال التدريب، وعقد اللقاءات الدورية في المجالات ذات الاهتمام والعمل المشترك وتبادل الزيارات الميدانية الهادفة بين العاملين، وعلى كافة المستويات بهدف تعميق وتوثق التعاون بينهما، والاطلاع على النظم المطبقة لدى كل منهما بغية الرقي بالأداء والتميز في العمل.وتضمنت الاتفاقية تنفيذ مؤسسة المواصفات والمقاييس لبرنامج تدريبي عام يشمل نظام إدارة الجودة، وتنفيذ تحليل الفجوات واعداد خارطة طريق لإغلاق هذه الفجوات بما يتوافق مع متطلبات مواصفة (ISO 9001)، كما وتعمل المؤسسة على اعداد خطة لبناء الإجراءات الجديدة غير المعمول بها وذلك لضمان التوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة، ومساعدة الاحصاء الفلسطيني في توثيق وبناء إجراءات نظام إدارة الجودة وتجهيز مصفوفة المخاطر وتوثيقها ضمن الإجراءات، اضافة الى تنفيذ دورة تدقيق داخلي تتعلق بنظام ادارة الجودة وفق المتطلبات، وتنفيذ التدقيق الداخلي على نظام ادارة الجودة، والمساعدة في التحضير للتدقيق الخارجي وصولاً الى الحصول على شهادة (ISO 9001).وبموجب الاتفاقية الموقعة يقوم الاحصاء الفلسطيني بالتعاون لتطوير أداء وعمل المؤسسة من خلال تحديد الاحتياجات والبرامج اللازمة لإنجاز المشاريع الإحصائية التي يرغب بتنفيذها، وتدريب كادر مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية على كيفية تدوين البيانات في السجلات الإدارية والنماذج وفقاً لآلية الترميز والأدلة والتصانيف والمفاهيم والمصطلحات الدولية الموحدة.وقد رحب م. حجه، بالوفد الضيف وأكد على أهمية التعاون مع الاحصاء الفلسطيني والارتقاء بمستوى المؤسسات الوطنية الفلسطينية من خلال تطبيق نظم ادارة الجودة في سبيل تقديم خدمات افضل في كافة القطاعات للمواطنين.وعبر م. حجه، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي يأتي توقيعها ضمن الاستراتيجية التي تعمل بها المؤسسة، مشيراً الى ان المؤسسة تسعى حالياً لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الحكومية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتظافر الجهود الوطنية لنشر ثقافة الجودة لتصبح مسؤولية وطنية.ومن جانبها أعربت د. عوض، عن خالص شكرها وتقديرها للأخ م. حيدر حجه، وطاقم المؤسسة على تعاونهم الرائع مع الاحصاء الفلسطيني خلال الفترة السابقة، وكذلك عن سعادتها بتوقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين، والتي تأتي بهدف تعزيز أواصر التعاون والتنسيق والشراكة بين الطرفين، إلى جانب توحيد كافة الجهود الوطنية في المجالات المشتركة. مثمنة التعاون البناء عالي المستوى بين الطرفين.هذا وقدمت رئيسة الاحصاء الفلسطيني، توضيحا عن أعمال الفريق الذي تم تشكيله في الاحصاء الفلسطيني بهدف تطوير الإجراءات المعمول بها بالاحصاء الفلسطيني بما يتناسب مع متطلبات الإصدار الحالي من مواصفة آيزو 9001، اصدار رقم 2015، وإنشاء إدارة المخاطر في الجهاز، بالإضافة الى الربط بين متطلبات المواصفة وإدارة المخاطر، مضيفة أن الفريق كان على تواصل دائم ومستمر مع الجهات المختصة والمعنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس بصفتها "الجسم الوطني للمواصفات في فلسطين ونقطة الاتصال مع البنية التحتية العالمية للجودة"، والتي يقع على عاتقها "إعداد المواصفات الفلسطينية المتوائمة دولياً وتقديم خدمات الفحص والتفتيش والقياس ومنح شهادات وعلامات المطابقة." وهي الجهة الرائدة في تقديمها المشورة العلمية والدعم الفني لعدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.