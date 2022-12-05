هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة
عقدت هيئة المتقاعدين المدنيين اجتماعاً موسعاً لفروع الضفة
عقد في المقر المؤقت لهيئة المتقاعدين المدنيين فرع اريحا والاغوار (اتحاد عمال فلسطين " بيت الشعب").
وضم الاجتماع فروع هيئة المتقاعدين في كل من طوباس وبيت لحم وطولكرم واريحا، بحضور الأمين العام للهيئة عبد الله حجازي والأمانة العامة لهيئة المتقاعدين المدنيين.
ورحب رئيس الهيئة الادارية لفرع محافظة أريحا والأغوار المتقاعد ماجد مشارفة بالحضور شاكرا تلبية الدعوة والمبادرة لعقد هذا الاجتماع ، لتفعيل التعاون والتواصل بين فروع الهيئة في كافة ارجاء الوطن ، شاكرا الامين العام على اعتماد الاجتماع ورعايته له.
وبدوره قدم الأمين العام حجازي شكره لإدارة فرع اريحا على حسن التنظيم والاستقبال، والذي سيكون له الأثر الكبير لتفعيل الفرع ، موكدا على ضرورة تكرار هذه الاجتماعات مبدياً استعداد الأمانة العامة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المتقاعدين المدنيين.
ونقل محمد غروف ممثل محافظ اريحا والاغوار تحيات عطوفة محافظ اريحا والاغوار جهاد يوسف ، وقدم استعداد المحافظة لدعم نشاطات الهيئة في فرع اريحا والاغوار متمنيا النجاح والتوفيق لهذا الاجتماع.
وأكد الأخوة في فروع بيت لحم وطوباس وطولكرم على أهمية هذا الاجتماع شاكرين فرع اريحا على حسن التنظيم والاستقبال، حيث تبنت هذه الفروع الورقة التي قدمها فرع اريحا كما قدموا عدد من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحسين كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين واسرهم.
ورحب رئيس الهيئة الادارية لفرع محافظة أريحا والأغوار المتقاعد ماجد مشارفة بالحضور شاكرا تلبية الدعوة والمبادرة لعقد هذا الاجتماع ، لتفعيل التعاون والتواصل بين فروع الهيئة في كافة ارجاء الوطن ، شاكرا الامين العام على اعتماد الاجتماع ورعايته له.
وبدوره قدم الأمين العام حجازي شكره لإدارة فرع اريحا على حسن التنظيم والاستقبال، والذي سيكون له الأثر الكبير لتفعيل الفرع ، موكدا على ضرورة تكرار هذه الاجتماعات مبدياً استعداد الأمانة العامة لتذليل كافة الصعوبات التي تواجه المتقاعدين المدنيين.
ونقل محمد غروف ممثل محافظ اريحا والاغوار تحيات عطوفة محافظ اريحا والاغوار جهاد يوسف ، وقدم استعداد المحافظة لدعم نشاطات الهيئة في فرع اريحا والاغوار متمنيا النجاح والتوفيق لهذا الاجتماع.
وأكد الأخوة في فروع بيت لحم وطوباس وطولكرم على أهمية هذا الاجتماع شاكرين فرع اريحا على حسن التنظيم والاستقبال، حيث تبنت هذه الفروع الورقة التي قدمها فرع اريحا كما قدموا عدد من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحسين كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين واسرهم.
وتم تشكيل لجنة متابعة من جميع الفروع للتواصل مع الأمانة العامة لمتابعة جميع المقترحات والتوصيات التي تقدم بها فرع اريحا.
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