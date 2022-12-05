هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة



وأكد الأخوة في فروع بيت لحم وطوباس وطولكرم على أهمية هذا الاجتماع شاكرين فرع اريحا على حسن التنظيم والاستقبال، حيث تبنت هذه الفروع الورقة التي قدمها فرع اريحا كما قدموا عدد من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها تحسين كافة المجالات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين واسرهم.





وتم تشكيل لجنة متابعة من جميع الفروع للتواصل مع الأمانة العامة لمتابعة جميع المقترحات والتوصيات التي تقدم بها فرع اريحا.



ونقل محمد غروف ممثل محافظ اريحا والاغوار تحيات عطوفة محافظ اريحا والاغوار جهاد يوسف ، وقدم استعداد المحافظة لدعم نشاطات الهيئة في فرع اريحا والاغوار متمنيا النجاح والتوفيق لهذا الاجتماع.