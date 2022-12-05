شؤون فلسطينية

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له
عبد المجيد ملحم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مجموعة الاتصالات الفلسطينية تعيين عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً جديداً لها، وإبراهيم خرمان نائباً له، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم في مقر شركة جوال في رام الله.

وشهد الاجتماع كذلك تعيين فريق تنفيذي خماسي مكون من الرئيس التنفيذي ونائبه ورئيس الإدارة المالية، إضافة إلى عضوين آخرين من الإدارة العليا سيتم تعينهم لاحقاً، وذلك ضمن الهيكلية الإدارية الجديدة لقيادة شركتي جوال والاتصالات سوياً.

وفي تعليقه على اعتماد الهيكلية الجديدة، هنأ رئيس المجلس صبيح المصري الرئيس التنفيذي الجديد ونائبه على تعيينهم على رأس الهرم التنفيذي للمجموعة، مؤكداً على أن هذه التعيينات تأتي انسجاماً مع رؤية مجلس إدارة الاتصالات في تعزيز المكانة الريادية للمجموعة في القطاع التكنولوجي والارتقاء بالخدمات الرقمية المقدمة لعملائها، وتوجهات المجلس القائمة على استمرار الاستثمار في الكفاءات والقيادات الفلسطينية المؤهلة والموجودة داخل مجموعة الاتصالات، والقادرة على التطور ودفع مسيرة النمو.

وأضاف "هذا التغير الذي تشهده الاتصالات اليوم جاء ليكمل الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد فصل الأصول العقارية والمالية الاستراتيجية للمجموعة ضمن شركة أركان العقارية الجديدة، وبالتالي التركيز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، مشيراً إلى أن استراتيجية مجموعة الاتصالات الحالية تقوم على تطوير مستوى الخدمات التكنولوجية في فلسطين لتواكب تسارع التطور التقني العالمي.

من ناحيته، شكر ملحم المجلس على الثقة التي منحها إياه، قائلاً: "إدارة مجموعة الاتصالات الفلسطينية شرف عظيم لي، ومسؤولية كبيرة سأتحملها مع زملائي من الفريق التنفيذي الذي يضم نخبة متميزة من الكفاءات المؤهلة والمبدعة على أعلى مستوى والتي واكبت التطور التكنولوجي العالمي من داخل هذه المجموعة، وأتطلع لنقل مجموعة الاتصالات لمستوى جديد من خدمات التكنولوجيا المقدمة للشعب الفلسطيني".

وشدد على أهمية الاستمرار بحصد النجاحات، وتثبيت الأداء القوي للمجموعة، عبر استراتيجية وخطط طويلة الأمد، وقيام جميع الكوادر التنفيذية ببذل كل ما يمكن لتنفيذ هذه الخطط على أرض الواقع بأفضل الطرق والسُبل.

والجدير بالذكر أن عبد المجيد ملحم يحظى بمسيرة مهنية حافلة تزيد عن 20 عاماً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شغل خلالها مناصب إدارية عليا في شركتي جوال وبالتل، والتي كان آخرها الرئيس التنفيذي لشركة جوال، وشارك في مجالس إدارة العديد من الشركات، من بينها شركة فلسطين للاستثمار الصناعي وشركة أركان العقارية وشركة بوابة أريحا، وإضافة لذلك يشغل ملحم عضوية مجلس أمناء جامعة الخليل، والمكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الفلسطينية، ويحمل درجة البكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية من جامعة الخليل وهو حاصل على عدة شهادات متخصصة في مجال الإدارة، والعلوم المالية، والتسويق من مؤسسات دولية عريقة.

وشغل إبراهيم خرمان مؤخراً منصب القائم بأعمال مدير عام شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) ولديه خبرة لأكثر من 15 عاماً فيها، وهو يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة نورث وسترن الأميركية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بيرزيت.

ويشار إلى أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية تأسست في العام 1995 كشركة مساهمة عامة، وهي أكبر مجموعة مُدرجة في بورصة فلسطين من حيث القيمة السوقية، وتربط الاتصالات فلسطين بشبكة متطورة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الاتصالات الخلوية والحوسبة السحابية والخدمات المدارة وخدمات أمن المعلومات لقطاعات الحكومة والشركات والتجارة والأفراد.

أخبار ذات صلة

الخليل: الاحتلال يهدم &#34;بركسا&#34; في بلدة ترقوميا

الخليل: الاحتلال يهدم "بركسا" في بلدة ترقوميا

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

&#34;الإحصاء&#34; ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

"الإحصاء" ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

غزة: &#34;الصحة&#34; توضّح طبيعة الفيروسات المنتشرة حاليًا وطرق الوقاية منها

غزة: "الصحة" توضّح طبيعة الفيروسات المنتشرة حاليًا وطرق الوقاية منها

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: هدم خيام قرية العراقيب للمرة 210 يهدف إلى التطهير العرقي

"العربية الفلسطينية": هدم خيام قرية العراقيب للمرة 210 يهدف إلى التطهير العرقي

&#34;مرداوي&#34;: حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

"مرداوي": حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات بلينكن بشأن الاستيطان وحل الدولتين

أول تعليق رسمي فلسطيني على تصريحات بلينكن بشأن الاستيطان وحل الدولتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

شاهد: مواطن يناشد الرئيس عباس بتسهيل سفر ابنه لإجراء عملية زراعة قلب

الخليل: الاحتلال يهدم &#34;بركسا&#34; في بلدة ترقوميا

الخليل: الاحتلال يهدم "بركسا" في بلدة ترقوميا

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

منظمة التعاون الإسلامي تدين استمرار جرائم الاعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي

&#34;الإحصاء&#34; ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

"الإحصاء" ومؤسسة المواصفات والمقاييس يوقعان اتفاقية تفاهم مشتركة من أجل تعزيز التعاون

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

هيئة المتقاعدين المدنيين تعقد اجتماعاً موسعا لفروع الضفة

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

عبد المجيد ملحم رئيساً تنفيذياً لمجموعة الاتصالات وإبراهيم خرمان نائباً له

&#34;مرداوي&#34;: حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

"مرداوي": حماس لن تتوانى في الدفاع عن الأقصى والتصدي لاعتداءات

الاحتلال يستكمل بناء المصعد الكهربائي بالمسجد الإبراهيمي

الاحتلال يستكمل بناء المصعد الكهربائي بالمسجد الإبراهيمي

منوعات

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

للمرة الأولى.. شاكيرا تكشف عن حقيقة وجود علاقة عاطفية تجمعها بمدربها

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

شاهد: سيلينا غوميز تصدم جمهورها بتغير ملامحها بعد عمليات التجميل

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

لهذا السبب.. حمادة هلال وعدد من الفنانين يقعون بعملية نصب كبيرة في المغرب

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

شاهد: تامر حسني يفاجئ جمهوره ويكشف عن أسعد لحظات حياته

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

محكمة الجنايات تحيل محمد رمضان للمقاضاة بتهمة سب وقذف عمرو أديب

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

رد فعل غير متوقعة من كريم فهمي بسبب ما فعله السعوديين في يوم ميلاده

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم &#34;يعقوبيان&#34;

شاهد: خالد الصاوي يكشف عن حقيقة ندمه في مشاركته بفيلم "يعقوبيان"

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

ما حقيقة إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات؟

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

شاهد: نسرين طافش تفاجئ جمهورها وتغني باللهجة الخليجية

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

الأمن المصري يستدعي شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

"التعاون الإسلامي" انطلاق الاجتماع التحضيري لإقرار اتفاقية مكة المكرمة لأجهزة إنفاذ قانون مكافحة الفساد

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

بعد تدهور وضعه الصحي.. عمر البشير ينقل من السجن إلى المستشفى بقرار المحكمة

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

انفجار سيارة في القامشلي شمالي سوريا

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر

بعد انقطاع لسنوات.. محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر